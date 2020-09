Schnell wie der Rindt

Lehrerschreck und Frauenschwarm. Wie aus dem forschen Jokl ein Rennsportidol namens Jochen Rindt wurde.

In den Rockin' Fifties machte in Graz ein Spruch die Runde: "Der Jokl, das ist echt ein wilder Hund." Jochen Rindt arbeitete früh an seinem Ruf. Er schonte weder sich noch seine Gegner beim Ballspielen auf der Straße - und was er mit seinem ersten Moped aufführte, hatten die Passanten in der Murmetropole bis dahin noch nicht gesehen. Denkmäler etwa habe er auf Zeit umrundet, erinnern sich Weggefährten.

Wie wilde Hunde wollten in den Glanzzeiten von Elvis viele ...