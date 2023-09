Sensation in MotoGP: KTM-Testfahrer lässt Superstar Marc Márquez hinter sich

Eigentlich besteht die Hauptaufgabe von Dani Pedrosa bei KTM darin, das Motorrad als Testfahrer weiterzuentwickeln. Bei seinen beiden Wildcard-Einsätzen in dieser Saison in Jerez und Misano zeigte der 37-jährige Spanier aber, dass er immer noch zu den Besten seiner Zunft gehört.

KTM-Testfahrer Dani Pedrosa zog bei seinem Gaststart in Misano dank einer Wildcard schon am Freitag die Blicke der MotoGP-Fans auf sich, als er mit einem Chassis aus Carbon an seiner RC16 Runde um Runde auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli drehte. Denn KTM setzt seit seinem Einstieg in die Königsklasse des Motorradsports als einziger Hersteller bis dato auf einen Stahlrahmen.

Pedrosa: "Ich bin glücklich"

Dass das Carbonchassis bei den Mattighofnern in Zukunft häufiger zum Einsatz kommen könnte, ist nach den starken Auftritten Pedrosas im Sprint und Hauptrennen nicht unwahrscheinlich. Der 37-jährige Spanier verpasste jeweils als Vierter das Podium zwei Mal nur um Haaresbreite und war sowohl am Samstag als auch am Sonntag bester KTM-Pilot. "Ich bin glücklich. Es war toll, hier zu sein und die Möglichkeit zu haben, um das Podium zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass ich mit einem vierten Platz jemals so zufrieden war", freute sich der 1,58 Meter kleine Spanier nach seinem zweiten Renneinsatz in diesem Jahr. In der Anfangsphase der Saison fuhr Pedrosa in Jerez im Sprint auf den sechsten und im Hauptrennen auf den siebten Rang.