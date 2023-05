Sergio Pérez bläst zum Angriff auf Max Verstappen

Der WM-Kampf in der Formel 1 wird zum teaminternen Red-Bull-Duell. Sergio Pérez leistet mehr Widerstand, als Max Verstappen lieb ist.

Alles andere als der fünfte Sieg für Red Bull Racing im fünften Saisonrennen der Formel 1 am Sonntag in Miami wäre eine Überraschung. Zu dominant ist der RB19 im Vergleich mit der Konkurrenz. Für Spannung sorgt in der frühen Phase der Saison vor allem das teaminterne Duell der beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Pérez. Beide konnten bisher jeweils zwei Rennen für sich entscheiden, in der WM-Wertung sind sie lediglich durch sechs Punkte getrennt. Während es für viele Experten überraschend ...