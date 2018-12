Sophia Flörsch: "Aufhören war kein Thema"

Die in Macao schwer verunglückte Deutsche Sophia Flörsch arbeitet an ihrem Motorsport-Comeback - und hat weiter die Formel 1 als Ziel.

Erst durch ihren haarsträubenden, unverschuldeten Unfall im Formel-3-Weltfinale in Macao Mitte November wurde die Münchnerin Sophia Flörsch einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Dabei hat die eben 18 gewordene Rennfahrerin schon im Kart, in der Formel 4 und der Formel-3-EM (zweite Hälfte 2018) durchaus Talent bewiesen. In Macao erlitt sie Wirbelbrüche, hatte aber keine Lähmungserscheinungen und wurde erfolgreich operiert. Mit den SN sprach sie über ihre Karriereplanung, den Unfall und die Aufmunterung durch Susie Wolffs in Grödig ansässige Initiative Dare to be Different, die junge Frauen im Motorsport unterstützen will.