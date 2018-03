Sordo führt bei Mexiko-Rallye nach zweitem Tag vor Loeb

Der WM-Führende Thierry Neuville ist bei der Mexiko-Rallye in Guanajuato am zweiten Tag wegen Motorproblemen von Rang eins auf sieben zurückgefallen. Der Belgier hat im Hyundai 2:01,9 Minuten Rückstand auf den Spanier Dani Sordo, der im Hyundai 7,2 Sekunden vor dem Franzosen Sebastien Loeb in Citroen C3 liegt. Der neunfache Weltmeister Loeb wird 2018 in drei WM-Läufen am Start sein.

