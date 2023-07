Spektakel oder Sicherheit? Formel 1 steckt in Spa in der Zwickmühle

Der Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien zählt nicht nur zu den legendärsten, sondern auch zu den gefährlichsten Rennstrecken der Welt.

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende für den letzten Grand Prix vor der Sommerpause inklusive Sprint auf einem der traditionsreichsten Kurse der Motorsportwelt. Auf der Rennstrecke im belgischen Spa-Francorchamps finden seit 1950 WM-Läufe in der Königsklasse des Motorsports statt. Mit einer Länge von mehr als sieben Kilometern ist der Circuit de Spa-Francorchamps der längste Kurs im derzeitigen Formel-1-Kalender. Aufgrund der vielen Höhenunterschiede wird die Lieblingsstrecke vieler Fahrer, die in eine malerische Landschaft eingebettet ist, auch "Ardennen-Achterbahn" genannt. Ausgerechnet die berühmte Kurvenkombination namens Eau Rouge und Raidillon sorgt im Vorfeld des Formel-1-Gastspiels in Belgien aber nun wieder einmal für Diskussionen. Vor wenigen Wochen verunglückte der 18-jährige Nachwuchsfahrer Dilano van 't Hoff an dieser Passage - nach einer Kompression geht es in einer Rechts-links-Kombination blind bergauf - tödlich. Der Niederländer wurde nach einem Unfall in seinem Boliden quer auf die Strecke geschleudert und anschließend von einem nachkommenden Fahrzeug getroffen. Bereits vier Jahre zuvor starb mit Formel-2-Pilot Anthoine Hubert ebenfalls ein Nachwuchspilot an derselben Stelle.

Im Formel-1-Zirkus werden nach dem zweiten tödlichen Unfall an der Mutkurve innerhalb von vier Jahren die Rufe nach einer Entschärfung der Kurvenkombination immer lauter. "Wenn zwei junge Leute, die nichts dafürkönnen, dort ums Leben kommen, muss man gemeinsam mit Spa die Strecke ändern", fordert etwa Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der gleichzeitig weiß, welchen Stellenwert die Passage für die gesamte Motorsportwelt hat: "Wir lieben die Strecke und wir haben als Fahrer auch die Eau Rouge geliebt." Altmeister Fernando Alonso würde zugunsten der Sicherheit sogar komplett auf die legendäre Kurvenkombination verzichten. "Der größte Faktor ist die Sicht. Niemand möchte einen Unfall sehen, der problematisch oder gefährlich ist", meint der 41-jährige Spanier. Rekordweltmeister Lewis Hamilton vertraut auf die Entscheidungen des Automobilweltverbands FIA. Für Doppelweltmeister Max Verstappen ist nicht die Strecke, sondern der Blindflug bei Regen das Hauptproblem.

Alpine-Pilot Pierre Gasly verlor 2019 mit Hubert einen seiner besten Freunde. "Es hätte eigentlich nie passieren dürfen", sagt der 27-jährige Franzose über den erneuten Tod eines Nachwuchsfahrers in Spa. Am Donnerstagabend veranstaltete Gasly auf der Strecke einen Gedenklauf für Hubert und van 't Hoff, zu dem das gesamte Personal aller drei Formelserien eingeladen war. Ob und, wenn ja, wie die Streckenführung auf dem Traditionskurs geändert wird, ist noch unklar. Bislang kamen auf der Rennstrecke in Spa 49 Piloten ums Leben.