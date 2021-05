Spielberg auch in diesem Jahr Schauplatz von je zwei Rennen der Formel 1 und MotoGP

Österreich wird erneut zum Mittelpunkt der Motorsportwelt. Wie im vergangenen Jahr werden auch 2021 jeweils zwei Rennen der Formel 1 und der MotoGP auf dem Red Bull Ring stattfinden.

Einen Tag vor dem Zehnjahrjubiläum des Red Bull Ring in der Steiermark ließ das Projekt Spielberg mit einer Presseaussendung am Freitag die Bombe platzen. Sowohl die Formel 1 als auch die MotoGP werden wie im vergangenen Jahr jeweils zwei Grand Prix an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf dem Red Bull Ring austragen. Möglich macht dies die in einigen Ländern nach wie vor sehr angespannte Coronasituation.

Eröffnet wird der Reigen an Doppelrennen am 27. Juni mit dem Grand Prix der Steiermark in der Formel 1. Die Motorsport-Königsklasse reagiert damit auf die herrschenden Reisebeschränkungen für die Türkei. Dort hätte am 13. Juni eigentlich in Istanbul das Ersatzrennen für den bereits zuvor abgesagten Grand Prix von Kanada in Montreal stattfinden sollen. Da den zum Großteil in Großbritannien stationierten Teams bei einer Rückreise in das Vereinigte Königreich aus der Türkei allerdings eine Quarantäne gedroht hätte, wurde das Rennen in Istanbul ebenfalls abgesagt. Das hat auch direkte Auswirkungen auf den Großen Preis von Frankreich. Das Rennen in Le Castellet findet nun bereits am 20. Juni statt. Eine Woche danach findet dann das erste Formel-1-Rennen in Spielberg statt. Der Große Preis von Österreich geht wie geplant am 4. Juli über die Bühne.

"Wir haben uns alle auf Rennen in der Türkei gefreut, aber die bestehenden Reisebeschränkungen haben dazu geführt, dass wir im Juni nicht dort sein können", sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali und ergänzte: "Ich möchte den Veranstaltern in Frankreich und Österreich für ihre Schnelligkeit, Flexibilität und Begeisterung bei der Umsetzung dieser Lösung danken. Wir freuen uns, dass wir wieder zwei Rennen in Österreich haben werden, was bedeutet, dass unsere Saison bei 23 Rennen bleibt."

Auch die MotoGP setzt im zweiten Jahr in Folge auf einen Doubleheader in Österreich. Am 8. August soll der Große Preis der Steiermark auf dem Red Bull Ring ausgetragen werden, in der Woche darauf findet wie geplant der Grand Prix von Österreich statt. Im Vorjahr feierte KTM beim Heimrennen in Spielberg in Person von Miguel Oliveira einen Heimsieg. Ursprünglich hätte in dieser Saison am ersten August der Grand Prix von Finnland in Kymenlaakso stattfinden sollen. Aufgrund der geltenden Reisebeschränkungen wegen der Coronapandemie musste aber auch dieses Rennen abgesagt werden.

Im Gegensatz zum Vorjahr sollen bei den Doppelveranstaltungen in dieser Saison auch wieder Zuschauer erlaubt sein. "In Übereinstimmung mit den örtlichen Behörden und unter Einhaltung aller erforderlichen Gesundheitsprotokolle erwarten wir sowohl für den steirischen als auch den österreichischen Grand Prix, dass in dieser Saison eine begrenzte Anzahl von Zuschauern wieder an die Strecke darf, um die MotoGP wieder in vollen Zügen zu genießen", teilte die MotoGP auf ihrer Homepage mit. Auch die Formel 1 rechnet damit, 2021 wieder Fans in Spielberg begrüßen zu dürfen.