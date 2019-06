Spielberg: Charles Leclerc fordert Mercedes heraus

Während der Monegasse auf dem Red Bull Ring alle Trainings beherrschte und zur zweiten Pole position nach Bahrain stürmte, kam Ferrari-Kollege Sebastian Vettel in der letzten Phase wegen eines technischen Problems (Luftzufuhr) nicht mehr zum Fahren und wurde nur Zehnter. Hamilton war Zweitschnellster vor Verstappen.

"Es war einfach eine Freude, dieses Auto zu fahren, jetzt freue ich mich natürlich auf morgen, da will ich meinen Job vollenden", erklärte Jungstar Charles Leclerc nach seiner Qualifikations-Bestzeit. Er hatte in Spielberg bisher einen ganz starken Eindruck vermittelt. "Ich bin mit unserer Reifenwahl sehr zufrieden", ergänzte er. In Q2 fuhren die beiden Ferrari ihre schnellste Runde auf dem Soft-Reifen, mit dem sie Sonntag auch an den Start gehen müssen, Mercedes und Verstappen waren auf Medium unterwegs und können Sonntag einen längeren ersten Abschnitt bestreiten, werden aber anfangs kaum das Tempo von Leclerc halten können. "Ich hoffe morgen nach dem Start vorn zu bleiben. Auf den Geraden sollte es dann für uns einfacher sein, da sehen wir gut aus", meinte Leclerc.

Leclercs Leistung anerkannte auch Lewis Hamilton, der klare WM-Spitzenreiter musste sich um 0,259 Sekunden geschlagen geben: "Gratulation an Charles, er dominierte hier. Es war sehr knapp mit der letzten gezeiteten Runde. Aber es ist gut verschiedene Teams in den vordersten Positionen zu sehen." Hamilton droht aber Ungemach, weil er in Q1 möglicherweise Räikkönen behindert hatte. Verstappen war unter dem Jubel Tausender niederländischer Fans mit Rang drei vor Bottas (Mercedes) zufrieden: "Das ist eine ausgezeichnete Situation auf einer für uns schwierigen Strecke. Die Updates am Auto wirkten sich sehr positiv aus."

Während Kevin Magnussen (Haas) über die sensationelle fünftbeste Zeit jubelte (aber eine Strafe wegen Getriebewechsels bekommt und auf Platz zehn zurück muss), waren Pierre Gasly (Red Bull) und Sebastian Vettel (Ferrari) als Neunter und Zehnter hinter Norris (McLaren), Räikkönen und Giovinazzi (beide Alfa) mehr als enttäuscht. Rookie Norris wird immer mehr zur Überraschung der Saison im verbesserten McLaren, für die beiden Alfa-Piloten sind die Startplätze ein großer Auftrieb. Bis auf Grosjean schafften es alle Ferrari-motorisierten Piloten in die entscheidende Phase...

Neben Grosjean (Haas) war für Hülkenberg (Renault), Albon (Toro Rosso), Ricciardo (Renault) und Sainz (McLaren) in Q2 Endstation. Sainz und Albon müssen wegen des Tausches mehrerer Motorelemente in die letzte Startreihe, Hülkenberg und Magnussen müssen wegen Getriebewechsels je fünf Plätze zurück.

In der ersten Phase schieden beide Racing Point (im Heimrennen von Sponsor BWT) von Perez und Stroll sowie Kwjat (Toro Rosso), der über "Verkehr" klagte, und die beiden Nachzügler von Williams (Russell, Kubica) aus.