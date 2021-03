Dieser Start in das Motorsportjahr 2021 macht Lust auf mehr. Obwohl aufgrund der Coronapandemie nach wie vor keine oder nur sehr wenige Zuseher an den Rennstrecken erlaubt sind, dürfen sich in erster Linie die zahlreichen Motorsportfans als Sieger des Saisonauftakts in der Formel 1 und MotoGP sehen. In der Königsklasse des Motorsports deutet nach sieben Jahren der erdrückenden Mercedes-Dominanz alles auf eine Wachablöse durch Red Bull Racing hin. Auch insgesamt ist das Fahrerfeld um einiges näher zusammengerückt, die spannendste Saison ...