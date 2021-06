Spannender könnten die Voraussetzungen für den Grand Prix der Steiermark nach dem Qualifying am Samstag nicht sein. Mit Pole-Sitter Max Verstappen und Lewis Hamilton stehen die beiden WM-Kandidaten beim Rennen am Sonntag in der ersten Startreihe. Der Red-Bull-Pilot und der siebenfache Weltmeister werden sich einmal mehr in dieser Saison um den Sieg duellieren. Und es deutet vieles darauf hin, dass auch das Rennen in Spielberg bis zur Schlussphase extrem spannend sein wird. Zu ausgeglichen sind die Leistungen der beiden Topfahrer ...