Die FIA muss die Grauzonen beim Budgetdeckel in der Formel 1 eliminieren

Nicht etwa der bevorstehende Titelgewinn von Max Verstappen, sondern die im Vorjahr eingeführte Budgetobergrenze ist das Gesprächsthema Nummer eins im Formel-1-Zirkus. Medienberichten zufolge soll Red Bull Racing das Budget 2021 überschritten haben. Es geht wohl darum, ob die Gehälter einiger Mitarbeiter in das Jahresbudget miteingerechnet werden oder nicht. Die FIA will am Mittwoch ein offizielles Ergebnis der Untersuchungen präsentieren.

Völlig unabhängig davon muss der Automobil-Weltverband die Regeln des Budgetdeckels schleunigst adaptieren. Dass die Teams Grauzonen im Reglement ausnutzen, ...