Die Formel-1-Saison 2021 ist das Beste, was der Rennserie nach langen Jahren der totalen Mercedes-Dominanz passieren konnte. Den Fans wird alles geboten, was das Herz begehrt: Ein hoch spannender und emotionaler Kampf um den WM-Titel, harte Positionskämpfe im Mittelfeld, Überraschungssieger wie Esteban Ocon oder kuriose Szenen wie der Re-Start von Lewis Hamilton beim Rennen in Ungarn.

Das (noch) größte Problem der Rennserie wurde in Ungarn aber wieder einmal schonungslos aufgezeigt. Denn selbst einem siebenmaligen Weltmeister fällt es in ...