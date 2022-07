Dreikampf in der Formel 1 wäre wünschenswert

Die Formel 1 verabschiedet sich nach dem Grand Prix von Ungarn zwar in die wohlverdiente Sommerpause, die Fans dürfen sich aber schon jetzt auf die verbleibenden neun Saisonrennen freuen. Denn das Wochenende am Hungaroring hat gezeigt, dass die Königsklasse in diesem Jahr so unvorhersehbar wie selten zuvor ist. Die beiden Topteams Ferrari und Red Bull haben immer wieder mit technischen Problemen an ihren Autos zu kämpfen. Da ist selbst der auf dem Papier große Vorsprung von Max Verstappen auf die ...