Jubel, Trubel und Heiterkeit in Rot gehören der Vergangenheit an. Wer dachte, Ferrari könnte nach dem katastrophalen Saisonstart nicht tiefer sinken, wurde spätestens beim Grand Prix von Belgien eines Besseren belehrt. Null Punkte an dem Ort zu holen, an dem man die vergangenen beiden Rennen gewinnen konnte, stürzt den stolzen Traditionsrennstall in eine der tiefsten Krisen seit seines Bestehens. Die Italiener fielen in diesem Jahr in ein Loch ohne Boden, aus dem es in der restlichen Saison kein Entkommen mehr ...