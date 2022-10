Formel 1: Verstappen ist ein würdiger Weltmeister

Dass sich der 25-jährige Niederländer vier Rennen vor Schluss erneut zum Weltmeister in der Formel 1 kürte, obwohl in der ersten Saisonhälfte nicht das beste Auto hatte, spricht für die unglaubliche Qualität des Red-Bull-Piloten - und seines Teams.

Nach den ersten drei Saisonrennen, in denen Max Verstappen zwei Mal wegen technischer Probleme ausschied, schrieben einige Experten den Red-Bull-Piloten bereits ab. Umso erstaunlicher ist es daher, dass sich der 25-jährige Niederländer vier Rennen vor dem Saisonende erneut den WM-Titel in der Formel 1 sichern konnte. Während der österreichische Rennstall die Standfestigkeitsprobleme schnell in den Griff bekam, holte der Starpilot Rennen für Rennen das Maximum aus dem Boliden heraus, machte kaum Fehler und gewann vor allem bis zur Sommerpause viele ...