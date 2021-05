Nun ist es also passiert: Lokalmatador Charles Leclerc war beim Qualifying in seinem Heimatort der schnellste Pilot. Die Erfüllung seines großen Lebenstraums − den Grand Prix von Monaco zu gewinnen - ist für den 23-jährigen Monegassen somit zum Greifen nahe. Übersteht Leclerc den Start unbeschadet, ist ihm der Heimsieg kaum noch zu nehmen. Denn überholen ist in den engen Gassen des Fürstentums nahezu unmöglich. Dass ausgerechnet Leclerc selbst mit einem Unfall dafür sorgte, dass ihm niemand mehr die Pole Position entreißen konnte, verleiht dem glamourösesten Grand Prix des Jahres zusätzlich Würze.

Die Chancen stehen jedenfalls gut, dass es am Sonntag nach 90 Jahren wieder einen Heimsieg eines Piloten in Monaco zu bejubeln gibt. Dies würde selbst die kühnsten Träume der Veranstalter und Fans, die zwei Jahre auf ein Rennen im Fürstentum warten mussten, übertreffen.