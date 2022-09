Strafenchaos in der Formel 1 ist hausgemacht

Dass nicht nur die Fans, sondern selbst die Teams und Fahrer erst vier (!) Stunden nach dem Ende des Qualifyings in Monza gewusst haben, wie die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag aufgrund etlicher Startplatzstrafen aussehen wird, ist der sogenannten Königsklasse des Motorsports nicht würdig. Es ist zwar richtig, pro Saison eine Maximalanzahl an Motorenkomponenten festzulegen, die straffrei getauscht werden können, aber nur jeweils drei oder zwei Komponenten zu erlauben ist ob der hohen Anzahl von 22 Saisonrennen zu ...