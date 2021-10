Das WM-Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen zieht die Motorsportwelt weiterhin in seinen Bann. Sechs Rennen vor dem Saisonende liegt Red-Bull-Pilot Verstappen zwar wieder sechs Punkte vor seinem Kontrahenten Hamilton, doch das Momentum im WM-Kampf hat sich in den vergangenen Wochen dennoch zugunsten der Silberpfeile gedreht. Denn weder in Monza noch in Sotschi oder nun in Istanbul konnte Red Bull Racing das Tempo von Serienweltmeister Mercedes mitgehen. Die Mannschaft von Motorsportchef Toto Wolff hat die Souveränität vergangener Jahre zurückerlangt ...