WM-Kampf wird sich zuspitzen

Harte, aber faire Zweikämpfe auf sowie gegenseitige Respektsbekundungen neben der Strecke. Das Verhältnis der WM-Kontrahenten Charles Leclerc und Max Verstappen könnte aktuell nicht besser sein. Die beiden Topfahrer duellierten sich schon als Jugendliche auf etlichen Kartstrecken und haben einander schätzen gelernt, obwohl sie nicht immer einer Meinung waren. Ihre Teams Ferrari und Red Bull werden nicht müde zu betonen, wie froh man über den sportlichen Wettkampf sei und wie sehr man die Arbeit des Gegenübers schätze.

So harmonisch wie jetzt wird die Beziehung der Fahrer und Teams zueinander im weiteren Saisonverlauf wohl nicht bleiben. Das beweist ein Blick in die jüngere Vergangenheit. Nico Rosberg und Lewis Hamilton waren einst beste Freunde, ehe der Kampf um den WM-Titel das Verhältnis der ehemaligen Mercedes-Teamkollegen zerstörte. Und auch in der vergangenen Saison kühlte das Verhältnis zwischen den Rivalen Verstappen und Hamilton von Rennen zu Rennen spürbar ab. In der entscheidenden WM-Phase würdigten sich die beiden keines Blickes mehr, zwischen den Teams gab es wöchentlich Sticheleien.

Dass der Titelkampf in der Königsklasse auf und neben der Strecke wieder so ausartet wie in der vergangenen Saison will gewiss niemand, aber bei noch 19 zu absolvierenden Rennen ist Spannung garantiert. Ferrari wird im weiteren Saisonverlauf weitere Rückschläge hinnehmen müssen, Leclerc muss zeigen, ob er dem immer größer werdenden Druck standhalten kann, Red Bull darf sich keine Ausfälle wegen technischer Gebrechen mehr leisten und ein schwächelndes Mercedes-Team hat den neunten Titel in Folge noch nicht ganz abgeschrieben und will sich zurück an die Spitze kämpfen. Bei diesen Voraussetzungen müssen sich die Rennserie und ihre Zuschauer keine Sorgen darüber machen, dass die Saison langweilig werden könnte.