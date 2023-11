Starkes WM-Finish für Enduro-As Michael Walkner

Der Gaißauer Hard-Enduro-Fahrer beendete das letzte Rennen der Saison auf Rang fünf und rückte damit auf Rang Sechs in der WM-Gesamtwertung vor.

Mit einem starken fünften Rang beim sogenannten "Getzenrodeo" am vergangenen Wochenende beendete der Gaißauer Michael Walkner die heurige FIM-Hard-Enduro-WM.

Das Getzenrodeo im deutschen Sachsen ist wegen der hohen Zuschaueranzahl von mehr als 10.000 und der Liveübertragung in Red Bull TV neben dem Red Bull Erzberg Rodeo immer eines der Highlights dieser Saison. Gestartet wurde mit einem Zeittraining am Freitag, bei dem sich die besten 16 für das Prolog-Finale qualifizierten. Bei dem sogenannten "Red Bull Double Trouble" fuhren jeweils zwei in einem K.O.-System gegeneinander. Walkner kämpfte sich bis zum großen Finale vor und unterlag in diesem nur den amtierenden Weltmeister Manuel Lettenbichler - das ergab zwei wertvolle WM-Punkte und einen hervorragenden Startplatz für das Hauptrennen am Samstag.

"Nach einem guten Start am Samstag hatte ich in der ersten Runde ein paar kleinere Probleme, wobei ich ziemlich weit nach hinten rutschte. Ich fand aber schnell in einen guten Rhythmus zurück und konnte gegen Ende hin wieder einiges an Zeit und Positionen gut machen", meinte Walkner.

Am Ende belegte Walkner in dem extrem harten 80-minütigen Hauptrennen den fünften Rang. "Meine GasGas-Maschine funktionierte perfekt, mir sind auch nur wenige Fehler passiert und bin deshalb mit dem 5. Platz sehr zufrieden." In der WM-Endwertung konnte Michael Walkner damit wieder einen Platz gutmachen und beendete die FIM Hard Enduro World Championship auf dem starken 6. Platz.