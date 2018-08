Startcrash beim Belgien-GP: Hülkenberg schoss Alonso ab

Turbulenter Auftakt beim Formel-1-Rennen in Belgien: Gleich drei Fahrer kamen nur bis zur ersten Kurve...

Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg hat einen heftigen Startunfall beim Großen Preis von Belgien verursacht. Der 31 Jahre alte Rheinländer krachte am Sonntag in Spa-Francorchamps nach wenigen Metern mit seinem Renault in den McLaren von Fernando Alonso.

Der Spanier hob ab und prallte auf den Sauber des Monegassen Charles Leclerc. Alle drei Autos wurden so schwer beschädigt, dass die Piloten das Rennen aufgeben mussten. Die Fahrer blieben augenscheinlich aber ohne größere Blessuren.

Auch Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen wurde in der Startphase in eine Kollision verwickelt, wegen des dabei erlittenen Schadens musste er schon nach wenigen Runden das Rennen beenden.

SN/AP Startunfall in Belgien – für drei Rennfahrer endete das Rennen bereits in der ersten Kurve. SN/GEPA pictures Schaden rechts hinten: Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari).

Quelle: Dpa