Strafen für Auer, Preining bei Ferrari-Sieg in Spielberg

Lucas Auer hat beim ersten DTM-Rennen an diesem Wochenende in Spielberg viele Punkte liegengelassen. Der Tiroler kassierte am Samstag eine Zehn-Sekunden-Strafe, weil er die erlaubte Boxengassen-Geschwindigkeit von 60 km/h überschritten hatte, und bekam als Neunter nur zwei Zähler. Ohne die Zeitstrafe hätte Auer in Spielberg beim Sieg von Ferrari-Pilot Nick Cassidy als Vierter knapp das Podest verpasst. Thomas Preining war als Zehnter zweitbester Österreicher.

SN/APA/DTM PICS/UNBEKANNT Lucas Auer braucht noch eine Menge Punkte im Kampf um den Titel

Auch der Oberösterreicher fasste eine Strafe aus, ein Überholmanöver des Porsche-Mannes war für die Rennleitung über der Grenze des Erlaubten. Philipp Eng (BMW) ging als Zwölfter leer aus, der ausgeschiedene Clemens Schmid (Lamborghini) ebenfalls. Der Neuseeländer Cassidy feierte seinen zweiten Sieg nacheinander, nachdem er in Spa triumphiert hatte. Rene Rast (GER/Audi) und Mirko Bortolotti (ITA/Lamborghini) besetzten die weiteren Podestplätze und überholten Auer in der Meisterschaft. Der Mercedes-Werkspilot, der ein beherztes Rennen mit einem gutem Boxenstopp zeigte, ist nun Vierter. Durch den Umstand, dass Gesamt-Leader Sheldon van der Linde als Elfter ohne Punkte blieb, hielt sich der Schaden für Auer noch in Grenzen. Ihm fehlen drei Rennen vor Schluss 30 Punkte auf den Südafrikaner, den zweitplatzierten Rast trennen 13 Zähler von der Spitze. Sowohl Auer als auch Preining konnten die Strafen nicht nachvollziehen, die nach Schluss von der Rennleitung noch einmal gecheckt wurden. "Ich war eher defensiv unterwegs. Deswegen hat es mich verwundert. Ich habe gemeint, ich habe es falsch verstanden", sagte Auer. "Es ist bitter. Der vierte Platz war gut, aber mit dem neunten Platz sind wir Game over."