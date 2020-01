Straver verstarb eine Woche nach Sturz bei Rallye Dakar

Der niederländische Motorradfahrer Edwin Straver ist eine Woche nach seinem schweren Sturz bei der Rallye Dakar gestorben. Wie niederländische Medien am Freitag berichteten, verstarb der 48-Jährige an den Verletzungen, die er sich bei seinem Unfall zugezogen hatte. Die diesjährige, in Saudi Arabien ausgetragene Dakar forderte damit ein zweites Todesopfer nach dem Portugiesen Paulo Goncalves.

SN/APA (AFP/Archiv)/FRANCK FIFE Die Rallye Dakar 2020 forderte zwei Todesopfer