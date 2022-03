Streikender Motor beendete Neubauers Aufholjagd

Der Lungauer lieferte sich mit Simon Wagner ein heißes Sekundenduell um den Sieg bei der Rebenland-Rallye. Der "Technikteufel" stoppte ihn auf der vorletzten Sonderprüfung.

Tausende Fans an der Rennstrecke sorgten bei der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark für beste Stimmung bei den Fahrern. In Topform präsentierten sich dabei vor allem der Lungauer Hermann Neubauer und der amtierende Staatsmeister Simon Wagner. Von Beginn an fuhren die beiden in einer eigenen Liga und wechselten sich an der Spitze ab.

"Urplötzlich ging der Motor aus"

Am Ende des ersten Tages hatte Wagner die Nase vorn und knapp 15 Sekunden Vorsprung auf den Salzburger. Neubauer schlug jedoch mit mehreren Bestzeiten zurück und verringerte seinen Rückstand bis zur vorletzten Sonderprüfung auf 6,3 Sekunden. "Wir haben dann zum finalen Angriff geblasen und wollten auf der zweiten Schlossberg-Durchfahrt in Führung gehen", erzählt der Salzburger "Das wäre uns auch gelungen, denn bei der letzten Split-Messung waren wir schon circa sechs Sekunden vorne - bis uns dann kurz vor dem Ziel der Motor urplötzlich ausging."

Neubauer sinnt auf Revanche

Entsprechend groß war der Frust bei Neubauer. "Nach so einer Rallye auf der vorletzten Sonderprüfung unverschuldet auszufallen, ist schlicht und ergreifend - sorry für den Ausdruck - Scheiße. Wir hatten alle Chancen auf den Sieg, stattdessen stehen wir nun mit einer Nullnummer da. Aber gut, so ist der Rallyesport", ärgerte sich der Salzburger über das unglückliche Ende des ersten Rennens mit Ursula Mayrhofer als neuer Co-Pilotin. "Wir können nur versuchen, im Lavanttal noch stärker zurückzukommen. Ein großes Dankeschön an Ursula, die einen Wahnsinns-Job gemacht hat, danke auch ans Team, und vor allem an die vielen Fans, die uns hier im Rebenland die Daumen gehalten haben. Und natürlich Glückwunsch an Simon zum Sieg, er ist eine starke Rallye gefahren", zeigte sich Neubauer als fairerer Verlierer.