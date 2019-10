Suzuka rüstet für Taifun, Mercedes dominierte Training

Sandsäcke wurden ausgelegt, Teamunterkünfte mit Stahlseilen gesichert. Und Mercedes hat sich vor der Ankunft von Taifun "Hagibis" in Japan für den vorzeitigen Formel-1-Triumph in der Konstrukteurs-WM warmgefahren. Valtteri Bottas und Lewis Hamilton waren nach der Verlegung der Qualifikation für den GP in Suzuka auf den Rennsonntag in den einzigen beiden Trainingseinheiten nicht aufzuhalten.

SN/APA (AFP)/BEHROUZ MEHRI Mercedes gibt in Japan die "Pace" vor