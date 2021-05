Todesfall überschattet KTM-Podium in Mugello: "Ich würde mir wünschen, dass dieser Sport nicht so grausam ist"

Moto3-Pilot Jason Dupasquier erlag nach einem schweren Sturz seinen Verletzungen.

Tiefe Trauer herrscht im WM-Zirkus der Motorräder. Denn der beim Rennwochenende in Mugello schwer verunglückte Schweizer Fahrer Jason Dupasquier ist am Sonntag gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des Careggi-Spitals in Florenz. Der 19-Jährige war am Samstag beim Qualifying der Moto3 auf dem Motodrom von Mugello in einer Kurve gestürzt. Dabei soll ihn mindestens ein nachfolgender Fahrer touchiert oder gar überrollt haben. Die TV-Bilder konnten den Unfallhergang aber nicht gänzlich aufklären. Dupasquier war in der Nacht auf Sonntag am Brustkorb operiert worden. Jedoch hatte er auch schwere Hirnschäden davongetragen. Mehr Glück hatte Maximilian Kofler. Aber auch der österreichische Moto3-Pilot zog sich bei einem Sturz am Sonntag eine schwere Verletzung zu. Der 20-Jährige erlitt beim Rennen am Sonntag eine Brustwirbelfraktur und fehlt mehrere Wochen aus.

Vor dem Start des MotoGP-Rennens wurde zu Ehren des verstorbenen Dupasquier eine Schweigeminute abgehalten, das Motorrad des Schweizers wurde auf der Startaufstellung aufgestellt. Mitglieder seines Rennstalls hielten ein Banner mit der Aufschrift "Jason - Always in our hearts".

Den Sieg in Mugello holte sich in souveräner Manier WM-Leader Fabio Quartararo. Der Pole-Sitter wurde am Start nur von Francesco Bagnaia überholt. Der italienische Ducati-Pilot stürzte aber bereits in der Anfangsphase des Rennens. Anschließend fuhr der Franzose ein fehlerfreies Rennen und feierte seinen dritten Saisonsieg. Damit baute der Yamaha-Fahrer auch seine WM-Führung weiter aus. Darüber freuen konnte sich der 22-Jährige an diesem schwarzen Tag für den Motorsport aber nicht. "Ich bin ein emotionaler Mensch. Immer, wenn ich an der neunten Kurve vorbeigefahren bin, habe ich an Jason gedacht. Dieser Sieg ist für ihn. Ich habe gewonnen, aber einen Freund verloren", erklärte Quartararo, der zu Ehren Dupasquiers eine Schweizer Flagge mit zur Siegerehrung nahm.

Den zweiten Platz eroberte KTM-Pilot Miguel Oliveira. Für den österreichischen Rennstall war es das erste Podium der Saison. Änderungen an Chassis, Tank und Sprit hatten eine gewaltige Leistungssteigerung zu Folge. Brad Binder komplettierte mit dem fünften Platz die starke Teamleistung. "Ich würde mir wünschen, dass dieser Sport nicht so grausam ist. Aber das ist unsere Leidenschaft", brachte Oliveira die Situation auf den Punkt. Auch Weltmeister Joan Mir konnte sich nicht über seinen ersten Podestplatz der Saison freuen: "Dieses Podium ist für Jason. Es war heute schwierig, den Helm aufzusetzen."