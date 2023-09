Traurige Serie in MotoGP setzt sich fort - Überraschung bei KTM

Francesco Bagnaia fährt nur eine Woche nach seinem schweren Unfall wieder. Die Rennserie bleibt aber ein Lazarett.

Humpelnd, aber glücklich betrat MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia am Donnerstag das Streckengelände in Misano, wo am Wochenende der zwölfte Lauf des Jahres in der Motorrad-WM stattfindet. "Ich kann mit meinem Auto fahren, das ist gut", meinte der WM-Führende. Dass Bagnaia in Misano schon wieder auf dem Motorrad sitzt, grenzt an ein Wunder. Denn in der Vorwoche wurde der Ducati-Pilot beim Sonntagsrennen in Barcelona nach einem Highsider von seiner Maschine geschleudert, kam auf der Strecke zu liegen und wurde anschließend von KTM-Pilot Brad Binder im Beinbereich überfahren. "Die Arbeit und Evolution, die von Alpinestars in Bezug auf die Sicherheit verrichtet wird, ist Weltklasse", erklärte Bagnaia, dem vor allem sein Knie Probleme bereitet. "Das größte Problem ist das rechte Knie. Das ist die Stelle, an der mich Binder getroffen hat. Ich habe einen großen Bluterguss, der bis runter zum Fuß geht. Deshalb wird es ein Problem, das Bein zu bewegen."

Obwohl Bagnaia, der in der WM-Wertung noch 50 Punkte Vorsprung auf seinen Markenkollegen Jorge Martín hat, in Misano am Start steht, prolongiert die Königsklasse der Motorräder eine traurige Serie. Denn bei der zwölften Saisonveranstaltung sind zum zwölften Mal nicht alle 22 Stammfahrer einsatzfähig. In Misano fehlen an diesem Wochenende Honda-Fahrer Alex Rins und Ducati-Mann Enea Bastianini, der heuer bereits zum zweiten Mal Knochenbrüche bei einem Sturz erlitt. Die Piloten bewegen sich angesichts des vollgepackten Terminkalenders mit insgesamt 40 Rennen (je 20 Sprints und Hauptrennen) psychisch und physisch am und teilweise sogar über dem Limit. Erschwerend hinzu kommt, dass die Motorräder aufgrund der immer komplexer werdenden Elektronik und Aerodynamik immer unberechenbarer werden.

Angesichts der hohen Sturz- und Verletzungsrate in diesem Jahr ist es umso überraschender, dass Rechteinhaber Dorna in der kommenden Saison sogar 22 Veranstaltungen mit insgesamt 44 Rennen ausrichten möchte. Die Piloten klagen zum Teil öffentlich über die extrem hohe Belastung in dieser Saison, für die Verantwortlichen sind die Sorgen der Teams und Athleten aber zweitrangig, wie eine Aussage von Dorna-Geschäftsführer Carmelo Ezpeleta beweist. Angesprochen auf den Wunsch von KTM, im kommenden Jahr ein fünftes Motorrad in der MotoGP einsetzen zu dürfen, da man fünf Piloten unter Vertrag genommen hat, antwortete der 77-jährige Spanier: "Sie haben vier Plätze und fünf Fahrer unter Vertrag. Ich denke, dass es bei der Menge an Veranstaltungen, die wir mittlerweile haben, eine gute Lösung ist, fünf Fahrer zu haben, die jederzeit auf eines dieser vier Motorräder steigen können."

In Misano hat KTM dank einer Wildcard für Testfahrer Dani Pedrosa neben Brad Binder, Jack Miller und den beiden GasGas-Piloten Pol Espargaró und Augusto Fernández eine fünfte Maschine am Start. Pedrosa zog am Freitag die Blicke auf sich, da er mit einem Chassis aus Carbon unterwegs war. Normalerweise setzen die Mattighofner als einziges Team auf einen Stahlrahmen. Ob das Carbonchassis bei KTM eine Zukunft hat, wird davon abhängen, wie Pedrosa im Sprint am Samstag (14.30 Uhr) und Hauptrennen am Sonntag (14 Uhr/beides live ServusTV) abschneidet.