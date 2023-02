Triumphale Rückkehr nach schwerem Sturz: Franky Zorn rast zum Europameistertitel

Eisspeedway-Legende Franky Zorn krönte sich zum Europameister - dort, wo er vor einem Jahr fast im Rollstuhl gelandet war. Nun ist er stärker denn je.

Franz "Franky" Zorn ist am Wochenende zu seinem zweiten Europameistertitel gerast. Die 52 Jahre alte Eisspeedway-Legende aus Saalfelden ließ im polnischen Sanok mit 35 von 36 möglichen Punkten ihren deutschen Herausforderer Luca Bauer hinter sich. "Ein geniales Wochenende", sagt der Pinzgauer, der am Montagmorgen mit einem großen Plakat zu Hause empfangen wurde. "Wir sind direkt nach dem Rennen aufgebrochen und die ganze Nacht durchgefahren. Schlafen kann ich nach so einem Erfolg eh nicht."

Sanok ist Ort großen Triumphs ...