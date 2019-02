Unterwegs mit Niki Nazionale

Zwei Weggefährten kramen im Gedächtnis. Niki Lauda ist 70 Jahre alt. Den größeren Teil dieser Lebenszeit haben die SN-Sportjournalisten Gerhard Kuntschik und Othmar Behr die Motorsportlegende begleitet. Begegnungen zwischen Rennbox und Café Imperial.

Nicht zu glauben, aber der, der als Niki Nazionale gilt, wird am 22. Februar schon 70. Und wir alle wünschen Herrn Lauda Gesundheit und die Kraft, dass er diesen Tag auch richtig genießen kann.

Da Sportler, ob aktive oder ehemalige, zu Fragen nach runden Geburtstagen und Altersjubiläen erfahrungsgemäß so gar nichts wissen (wollen), sparen wir uns die Nachfrage. Blicken zurück auf das, was uns spontan aus 47 Jahren Koexistenz mit Niki im Motorsport und Wirtschaftsleben so einfällt.