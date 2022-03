Vergessene Rennstrecken: Wo die Geister Vollgas geben

Relikte einer rasanten Vergangenheit: Was wird aus Formel-1-Rundkursen, wenn dort keine Rennen mehr stattfinden?

Nach Benzin und verbranntem Reifengummi riecht es hier schon lange nicht mehr, dafür kann man auf Höhe der einstigen Boxenausfahrt sein Elektrofahrzeug auftanken: Das Städtchen Nivelles in Belgien war einmal Schauplatz von Formel-1-Rennen. Dass sich vor knapp 50 Jahren Emerson Fittipaldi, Niki Lauda und Jackie Stewart hier duellierten, darauf weisen gerade noch ein paar von Unkraut überwucherte Asphaltreste der Zielkurve und das Restaurant "The Circuit" hin, an dessen Wänden Bilder die glorreiche Vollgas-Vergangenheit hochleben lassen. Wo sich die Boxengasse befand, ...