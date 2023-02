Verkauft Red Bull das Formel-1-Team AlphaTauri?

Vor dem Start der Formel-1-Saison mehren sich die Gerüchte, dass die Sparpläne bei Red Bull auch die Königsklasse betreffen könnten. Was für und was gegen einen Teamverkauf spricht.

Triumvirat: Oliver Mintzlaff, Christian Horner und Helmut Marko (v.l.n.r.) diskutieren über die Zukunftspläne von Red Bull in der Formel 1.

Eigentlich könnte man bei Red Bull nach den dreitägigen Formel-1-Tests in Bahrain , bei denen Max Verstappen und Sergio Pérez den stärksten Eindruck hinterließen, zufriedener nicht sein. Die Chancen, dass man im dritten Jahr in Folge zumindest einen der beiden WM-Titel in der Königsklasse des Motorsports gewinnt, stehen ausgezeichnet.

Umso mehr Sorgen bereitet Motorsportberater Helmut Marko dafür das Red-Bull-Schwesterteam AlphaTauri - und das nicht wegen der sportlich durchwachsenen Leistung des im italienischen Faenza beheimateten Rennstalls im Vorjahr. Denn die ...