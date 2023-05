Verstappen düpiert Pérez und stürmt von Startplatz neun zu Miami-Sieg

Max Verstappen hat die Verhältnisse im Red-Bull-Stallduell wieder geradegerückt. Der Formel-1-Weltmeister gewann am Sonntag, nachdem er vom neunten Startplatz weggefahren war, den Großen Preis von Miami vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso hatte als Dritter über 26 Sekunden Rückstand. Mercedes-Mann George Russell wurde Vierter. Verstappen baute seine WM-Führung wieder aus, die Niederländer brachte 14 Punkte zwischen sich und Perez.

Die Formel 1 bleibt im Jahr 2023 weiter fest in der Hand von Red Bull Racing. Der österreichische Rennstall gewann beim Grand Prix von Miami am Sonntag auch das fünfte Saisonrennen in der Königsklasse des Motorsports. Vor den Augen von internationalen Topstars wie Tom Cruise, Vin Diesel, Shakira, Roger Federer und Serena Williams zeigte Max Verstappen in einem kurzweiligen Rennen mit vielen Überholmanövern, warum er sich in den vergangenen beiden Jahren zum Weltmeister in der Formel 1 krönen konnte. Der 25-jährige Niederländer war in Florida trotz schlechter Ausgangsposition nicht zu schlagen und brauchte nur 15 Runden, bis er sich vom neunten auf den zweiten Platz direkt hinter seinen Teamkollegen Sergio Pérez nach vorn arbeitete. Verstappen fuhr anschließend auch mit einem 40 Runden alten harten Reifensatz noch schnellste Sektorenzeiten. Wenige Runden vor dem Ende war es dann soweit: In einem sehenswerten Duell überholte Verstappen seinen Teamkollegen und baute mit seinem dritten Saisonsieg die WM-Führung auf 14 Punkte aus. "Es war ein perfektes Rennen und ein guter Kampf mit Sergio", freute sich Verstappen. Pole-Setter Pérez machte als Zweiter den vierten Doppelsieg für Red Bull perfekt, haderte aber damit, nicht die WM-Führung übernommen zu haben.

Pérez sah wie der sichere Sieger aus

Denn nach dem Qualifying am Samstag sah alles noch nach einem sicheren Sieg für Pérez aus. Der Red-Bull-Pilot packte im richtigen Moment seine beste Runde aus und profitierte von einem Fehler von Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot krachte in die Streckenbegrenzung und verursachte eine rote Flagge. Dadurch konnten die Piloten ihre Rundenzeiten nicht mehr verbessern, was dazu führte, dass Verstappen nur den neunten Rang belegte.

Keine Ausfälle am Sonntag

Das Podest am Sonntag komplettierte zum vierten Mal in dieser Saison als Dritter Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso. "Red Bull ist momentan unschlagbar", sagte der Routinier. In die Top Ten kamen dahinter George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Leclerc (Ferrari). Pierre Gasly, Esteban Ocon (beide Alpine) und Kevin Magnussen (Haas). Alle 20 Autos sahen die Zielflagge. Rund 270.000 Besucher waren bei der zweiten Auflage des Grand Prix von Miami vor Ort.