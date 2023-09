"Verstappen verleiht Red Bull Flügel": Internationale Pressestimmen zum Formel-1-Rennen in Japan

Max Verstappen hat am Sonntag in Suzuka von der Pole Position aus seinen 13. Saisonsieg eingefahren. Er bescherte außerdem Red Bull im Alleingang den vorzeitigen Titelgewinn in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Dazu schreibt die internationale Presse:

BILD: SN/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI Red Bull Racing jubelte über den ersten WM-Titel der Saison

"The Sun" (Großbritannien) "Der Triumph des Formel-1-Stars in Japan markierte eine Rückkehr auf die Siegerstraße." "Daily Mail" (Großbritannien) "Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert? Max Verstappen scheint an dieses Mantra nicht zu glauben. Auf dem glühenden Asphalt von Suzuka versengte Verstappen seine Gegner." "The Guardian" (Großbritannien) "Max Verstappen hat den japanischen Grand Prix mit einer gebieterischen Fahrt für Red Bull gewonnen, holte dabei den Konstrukteurstitel für sein Team und entschied auch schon so gut wie das Fahrer-Titelrennen." "The Telegraph" (Großbritannien) "Max Verstappen hat den WM-Hattrick nun zum Greifen nahe, indem er beim Großen Preis von Japan auf die Siegerstraße zurückkehrte und Red Bull die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft holte." "Marca" (Spanien) "Verstappen reißt alles an sich und steht an der Tür zum Titel." "Mundo Deportivo" (Spanien) "Max Verstappen machte alle platt. Er hatte einmal mehr in diesem Jahr keinen Rivalen." "As" (Spanien) "Verstappen verleiht Red Bull Flügel." "Corriere dello Sport" (Italien) "Verstappen und Red Bull dominieren die Formel 1: Der sechste Konstrukteurstitel beunruhigt Ferrari." "Gazzetta dello Sport" (Italien) "Verstappen gnadenlos vom Start an." "Tuttosport" (Italien) "Sieg für Verstappen und Titel für Red Bull. Ferrari enttäuscht." "L'Équipe" (Frankreich) "Im Land der aufgehenden Sonnen war Verstappen kaiserlich und hat seinen Gegnern nichts als Krümel übrig gelassen." "Blick" (Schweiz) "Feiertag für Red-Bull-Honda mit Makel: Der 13. Saisonsieg von WM-Dominator Max Verstappen und der sechste Team-Weltmeistertitel sind souverän im Sack. Doch die Bullen sorgen für rote Köpfe, als sie in Runde 40 ihren zweiten Fahrer, Sergio Pérez, mit 26 Runden Rückstand wieder auf die Strecke schicken." "Tages-Anzeiger" (Schweiz) "Verstappen gewinnt zum 13. Mal in dieser Saison und sichert Red Bull den Konstrukteurstitel. Zu reden gibt aber vor allem Sergio Pérez."