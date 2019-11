Verstappen triumphiert bei Ferrari-Desaster

Der Niederländer holte sich mit einem Jahr Verspätung den Sieg beim Formel-1-Rennen in Brasilien. Bei Ferrari eskalierte das teaminterne Duell.

In der vergangenen Saison war der Ärger von Max Verstappen nach dem Grand-Prix von Brasilien riesengroß. In Führung liegend krachte der bereits überrundete Esteban Ocon dem Red-Bull-Piloten in den Boliden und verhinderte den Sieg des Niederländers.

Beim vorletzten Rennen der laufenden Saison - das ohne Zweifel als "Rennen der Saison" bezeichnet werden kann -, wetzte Verstappen die Scharte aus dem Vorjahr aus. Nach der Pole Position am Samstag dominierte Verstappen auch den Rennsonntag und feierte den dritten Saisonsieg. Lewis Hamilton verhinderte den ersten Red-Bull-Doppelsieg seit Malaysia 2016. Der Weltmeister agierte bei einem Überholversuch gegen den bis dato Zweitplatzierten Alexander Albon kurz vor dem Ende zu ungestüm und drehte den Thailänder aus. Hamilton beschädigte sich dabei den Frontflügel und überquerte als Dritter die Ziellinie. "Der Crash war meine Schuld. Mit Red Bull konnten wir auf den Geraden nicht mithalten", erklärte Hamilton, der nachträglich eine Zeitstrafe kassierte und auf Rang sieben zurückfiel. Den dritten Platz erbte der als Letzter gestartete Carlos Sainz Jr. im McLaren, Zweiter wurde Pierre Gasly, der in der Sommerpause von Red Bull zu Toro Rosso degradiert wurde. Für beide Piloten war es das erste Podium in der Formel 1.

Die Szene des Rennens lieferten aber einmal mehr die beiden Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Nach der ersten Safety-Car-Phase, die durch den Ausfall von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas ausgelöst wurde, kämpften Vettel und Leclerc um die vierte Position. Der junge Monegasse schob sich bei der Einfahrt in das Senna-S an seinem deutschen Teamkollegen vorbei. Der vierfache Weltmeister konterte mithilfe des Windschattens und DRS auf der nächsten Gerade. Beim Überholmanöver zog Vettel leicht nach links und touchierte mit seinem linken Hinterrad das rechte Vorderrad des Monegassen. Bei Leclerc brach die Radaufhängung, Vettel musste seinen Boliden mit einem Reifenschaden abstellen. Das Ferrari-Desaster war damit perfekt. "Es ist blöd für das Team, wenn beide Autos nicht die Zielflagge sehen", sagte der Deutsche nach dem Debakel in seinem 100. Grand Prix für die Scuderia. Teamchef Mattia Binotto wird ganze Arbeit leisten müssen, um die beiden Streithähne in den Griff zu bekommen.