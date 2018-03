Vettel eröffnete Abschlusstests mit Bestzeit im Ferrari

Sebastian Vettel ist mit einer Bestzeit in die Formel-1-Abschlusstests gestartet. Der Ferrari-Pilot drehte am Dienstag in 1:20,396 Minuten die schnellste Runde und legte 168 Runden zurück. Damit absolvierte der viermalige Weltmeister mehr als zwei komplette Renndistanzen. Die zweiten Formel-1-Tests gehen bis Freitag. Der erste Grand Prix findet am 25. März in Melbourne statt.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Ferrari gewann wichtige Erkenntnisse