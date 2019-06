Vettel startet in Montreal aus der Pole Position

Sebastian Vettel startet am Sonntag im Formel-1-Rennen von Kanada aus der Pole Position. Der deutsche Ferrari-Star verwies auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal im Qualifying Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und seinen Stallrivalen Charles Leclerc auf die nächsten Plätze. Für Vettel ist es die erste Pole Position seit fast einem Jahr.

Am Samstag fuhr Vettel im Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen die Bestzeit. Der deutsche Ferrari-Star verwies in der einstündigen Einheit vor der Qualifikation am Samstag (20.00 Uhr MESZ) seinen Stallrivalen Charles Leclerc auf Platz zwei. Vettel lag mit seiner schnellsten Runde 0,139 Sekunden vor dem Monegassen. Weltmeister Lewis Hamilton wurde in seinem Mercedes mit einem Rückstand von 0,393 Sekunden Dritter.

Quelle: Apa/Dpa