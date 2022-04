Vettel-Unfall im letzten Training in Melbourne

Ein Unfall nach einem Fahrfehler hat Sebastian Vettel das abschließende Training vor dem Großen Preis von Australien verdorben. Der 34-jährige Deutsche schlug mit seinem Aston Martin am Samstag in Melbourne in der Streckenbegrenzung ein, nachdem er kurz zuvor auf dem Albert Park Circuit die Kontrolle verloren hatte. "Sorry, Leute", funkte der viermalige Formel-1-Weltmeister an sein Team. Am Auto wurde die linke Vorderradaufhängung stark beschädigt.

SN/APA/AFP/WILLIAM WEST Für Vettel läuft es in "Down Under" nicht nach Programm

Die Trainingsbestzeit setzte der Brite Lando Norris im McLaren vor WM-Spitzenreiter Charles Leclerc im Ferrari und Sergio Perez im Red Bull. Das Training wurde vorzeitig beendet, nachdem sich auch Vettels Teamkollege Lance Stroll einen Unfall leistete. Auch der Kanadier krachte in die Bande, sein Auto musste ebenfalls geborgen werden.