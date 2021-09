Vettel, Verstappen, Ricciardo und Co.: Das Red-Bull-Gen prägt die Formel 1

Das Nachwuchsförderprogramm der Bullen im Motorsport trägt Früchte. 2021 besteht fast das halbe Fahrerfeld aus Piloten mit der Red-Bull-DNA. Aber wer nicht performt, wird schnell ersetzt.

Vor mittlerweile 16 Jahren startete Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz mit seinem Team namens Red Bull Racing in das Abenteuer Formel 1. Nur ein Jahr danach verdoppelte der österreichische Milliardär mit der Scuderia Toro Rosso die Anzahl seiner Teams in der Königsklasse des Motorsports. Nach kleineren Startschwierigkeiten war schnell klar: Red Bull ist in die Formel 1 gekommen, um zu bleiben. Die Spuren, die die Österreicher in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten in der prestigeträchtigsten Rennserie der Welt hinterlassen haben, sind enorm. Über ...