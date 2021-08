Video: KTM hofft auf erneuten Spielberg-Heimsieg und Feier mit Fans

Nach dem Vorjahrestriumph von Miguel Oliveira hofft KTM auch beim diesjährigen MotoGP-Doppel in Spielberg auf einen Heimtriumph. Speziell deshalb, weil man dieses Erlebnis nun wieder mit den Fans teilen könnte. "Der Sieg war genial. Aber gleichzeitig waren wir auch traurig, weil wir damit alleine waren", sagte Sportdirektor Pit Beirer vor dem ersten der zwei kommenden MotoGP-Acts am 8. und 15. August auf dem Red Bull Ring. KTM alleine bringt 18.000 Mitarbeiter an die Strecke.

