Video: KTM präsentiert Motorrad für 2023: Der WM-Titel ist das Ziel

Der österreichische Motorradherteller enthüllte am Donnerstagvormittag sein neues Motorrad für die kommende Saison in der MotoGP. Die Piloten Brad Binder und Neuzugang Jack Miller können den Auftakt in Portimao am 26. März kaum noch erwarten. Die Saisonziele sind klar definiert: Nach dem Vizeweltmeistertitel in der Teamwertung in der Vorsaison wollen die Mattighofener dieses Jahr noch höher hinaus. Dabei soll auch Technologie aus der Formel 1 helfen

Dieses Video liegt auf YouTube