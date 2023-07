Video: Nächster Pokal von Red Bull Racing zerstört

Max Verstappen und sein Red-Bull-Team haben zurzeit einfach kein Glück mit ihren Formel-1-Pokalen. Eine Woche nach dem Malheur mit Verstappens zerbrochener Siegertrophäe in Ungarn wurde am Sonntag wohl auch einer der Pokale vom Grand Prix in Belgien beschädigt. Bei den Feierlichkeiten zum Doppelerfolg des Rennstalls in Spa riss ein umstürzendes Schild die Trophäe um. "Sie ist wieder kaputt, die Trophäe ist wieder kaputt", rief Verstappen auf einem Team-Video.

Es handelte sich diesmal aber wohl um den Pokal für den siegreichen Konstrukteur. Teammitglieder hatten eine kleine Anzeigetafel auf der Flucht vor einer Champagnerdusche beim Mannschaftsfoto umgestoßen. Die Tafel begrub dann den Pokal unter sich.