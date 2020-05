Spaß beim qualvollen Training? Den gibt es. Zumindest, wenn der Trainingspartner Matthias Walkner heißt. Seine mentale Stärke ist beeindruckend.

Die Profisportwelt steht still und das großteils noch Monate. Auf Triumphe und Tragödien, auf Emotion und Empathie bei Wettkämpfen müssen die Fans noch warten. Doch die SN bringen die Sportstars auch in diesen Zeiten in die Wohnzimmer - mehr noch, ...