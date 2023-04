Vier Siege an einem Wochenende: Motocross-Pilot Marcel Stauffer schrieb Geschichte

Der Nußdorfer feierte im Rahmen der österreichischen Staatsmeisterschaft in Sittendorf einen vollen Erfolg. In Gedanken ist der 22-Jährige aber auch bei seinem Freund Michael Sandner.

Beim Saisonauftakt der österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaft machte Marcel Stauffer mit drei Siegen in vier Rennen auf sich aufmerksam. Am vergangenen Wochenende setzte der Nußdorfer wenige Tage nach seinem 22. Geburtstag noch einen drauf und gewann in Sittendorf bei Wien vor rund 3000 Fans alle vier Rennen in den Klassen MX 2 und MX Open. Das ist vor dem KTM-Piloten noch keinem anderen Fahrer in der Geschichte der Staatsmeisterschaft gelungen. "Wir haben eine sehr gut vorbereitete Strecke gehabt, da machen die Rennen richtig Spaß", sagte Stauffer, der in beiden Gesamtwertungen die Führung innehat.

Stauffer freute sich aber nicht nur über seine historische Leistung, sondern dachte auch an seinen guten Freund und Konkurrenten Michael Sandner. Der 24-jährige Oberösterreicher konnte in Sittendorf nicht antreten, weil er beim WM-Lauf in Italien nach einem schweren Sturz mehrere Wirbel- und Rippenbrüche erlitt. "Ich hoffe, dass er schnell wieder gesund wird", sagte Stauffer, der mit einer Genesungsbotschaft auf seinem Bike unterwegs war.