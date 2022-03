Vier Thesen vor dem Formel-1-Saisonauftakt

Der Große Preis von Bahrain am Sonntag markiert für die Königsklasse den Start in ein neues Zeitalter. Das könnte die Fans 2022 erwarten.

Der Startschuss in eine neue Formel-1-Ära steht unmittelbar bevor. Wer in diesem Jahr die Vormachtstellung einnehmen wird, das zeigt sich frühestens nach dem Auftaktrennen in Bahrain am Sonntag (16 Uhr/live ORF 1). Dennoch stellen die "Salzburger Nachrichten" vier - teils gewagte - Thesen für die Saison 2022 auf.

Titelverteidigung

Max Verstappen wird seinen Titel verteidigen und sich am Ende der Saison erneut zum Weltmeister in der Formel 1 küren. Red Bull machte bei den Testfahrten sowie ...