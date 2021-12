Vor dem großen Finale in der Formel 1 gab es "Warnschüsse für alle Beteiligten"

Nach der Kollision zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton ist der WM-Kampf endgültig eskaliert. Kracht es auch beim Saisonfinale?

Die Formel-1-Saison 2021 ist nach der kuriosen Kollision zwischen den Titelrivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton um ein episches Kapitel reicher. Die Spirale der Eskalation dreht sich aber nicht erst seit den Geschehnissen in Saudi-Arabien.Vorgeschichte. Die erste kleine Berührung der beiden Streithähne gab es in Imola. Zur ersten Eskalation kam es dann erst in Silverstone, als sich die beiden Piloten in der ersten Runde berührten und Verstappen mit knapp 300 km/h in die Reifenstapel krachte. Während der Niederländer im Krankenhaus ...