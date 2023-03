Vor Red Bull zittert die Konkurrenz

Das Weltmeisterteam spricht vor dem Formel-1-Saisonstart in Bahrain von der besten Vorbereitung seiner Geschichte. Mercedes kämpft wie im Vorjahr mit Problemen.

"Überall!" Die Aussage von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen auf die Frage, in welchen Bereichen der neue Red-Bull-Bolide besser als das Vorjahresmodell sei, klingt fast nach einer Drohung an die Konkurrenz. "Das ist auch das Ziel. Du versuchst, das Auto jedes Jahr zu verbessern", erklärte der 25-jährige Niederländer, der in diesem Jahr seinen dritten WM-Titel en suite mit Red Bull anpeilt.

Der britisch-österreichische Rennstall konnte 2022 17 der 22 Grand Prix für sich entscheiden und blickt unmittelbar vor dem Saisonstart in Bahrain am Sonntag (16 Uhr/live ServusTV) trotz weniger Testzeit im Windkanal wegen der Überschreitung der Budgetobergrenze auf eine starke Vorbereitung zurück. Die dreitägigen Testfahrten dominierten Verstappen und Teamkollege Sergio Pérez nach Belieben und bei den freien Trainings am Freitag wurden die Piloten des RB19 nur von Fernando Alonso im Aston Martin geschlagen. Den guten Eindruck bestätigte Red-Bull-Teamchef Christian Horner in einer Pressekonferenz. "Es ist wahrscheinlich die beste Saisonvorbereitung aller Zeiten für uns gewesen." Vor allem bei der Gewichtsreduktion sei über den Winter ein enormer Schritt nach vorn gelungen. "In der vergangenen Saison waren wir mit bis zu zehn Kilogramm mehr unterwegs", erklärte Horner, der ein "aufregendes Jahr" erwartet.

Daran, dass es schon beim Auftaktrennen in Bahrain im Kampf um den Sieg aufregend wird, glauben im Fahrerlager aber nur die wenigsten. Die Konkurrenz streicht ob der erdrückend wirkenden Dominanz der Bullen in der Wüste nämlich schon im Voraus die Segel. "Wir haben gelernt, dass Red Bull wirklich sehr stark aussieht", sagte etwa Mercedes-Pilot George Russell, der den amtierenden Konstrukteursweltmeister außer Reichweite sieht. "Wir müssen davon ausgehen, dass sie am Wochenende in Bahrain in einer eigenen Liga fahren werden." Ins gleiche Horn bläst mit Ferrari der zweite Hauptkonkurrent von Red Bull. "Es sieht danach aus, dass sie im Vergleich zu uns etwas vorn sind", meinte Charles Leclerc, der in der vergangenen Saison das erste Saisonrennen für sich entscheiden konnte.

Während der Sieg in Bahrain also nur über Red Bull zu führen scheint, ist völlig offen, wer als zweite Kraft in die 74. Saison in der Königsklasse des Motorsports starten wird. Neben Ferrari haben die Experten vor allem Aston Martin auf der Rechnung. Nach einer enttäuschenden Vorsaison ist dem Rennstall von Teambesitzer Lawrence Stroll ein riesiger Entwicklungsschritt gelungen. "Ihr Auto sieht fantastisch aus. Sie könnten dieses Jahr eine echte Überraschung sein. Warten wir das Rennen am Sonntag ab", sagte Horner. Der neue Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur sieht die grünen Boliden von Aston Martin ebenfalls als direkte Konkurrenten um die Spitzenplätze: "Ich denke, sie haben im Vergleich zum Vorjahr einen riesigen Schritt vorwärts gemacht."

Ernüchterung herrscht bei Mercedes. Lewis Hamilton und Co. müssen wie schon in der vergangenen Saison von Anfang an einem Rückstand hinterherlaufen. In Bahrain könnte aufgrund der Streckencharakteristik sogar der Absturz ins Mittelfeld drohen. Dennoch bleibt man bei den Silberpfeilen positiv. "Ich glaube an unsere Leute und dass das Bouncing weg ist, ist ein riesiger Pluspunkt. Aber wir sind nicht da, wo wir am Saisonbeginn sein wollten", meinte Rekordweltmeister Hamilton.