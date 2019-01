Walkner bei Dakar Etappen-Dritter und Gesamt-Fünfter

Der Salzburger Matthias Walkner arbeitet sich bei der Rallye Dakar in der Gesamtwertung allmählich wieder nach vorne. Am Freitag machte der Titelverteidiger in der Motorrad-Wertung zwei Plätze und 3:14 Minuten auf den weiter führenden US-Amerikaner Rickey Brabec gut, als Fünftplatzierter fehlen dem KTM-Piloten nur noch 6:17 Min. auf den Honda-Fahrer. Der Tagessieg ging an Sam Sunderland.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Matthias Walkner fuhr auf Rang drei