Walkner vor Dakar-Start für Schmerzen gewappnet

Die Spuren der Dakar 2019 sind bei Matthias Walkner auch kurz vor dem Start der 41. Austragung der Extrem-Rallye am Sonntag in Jeddah (Saudi-Arabien) offensichtlich. "Aber ich merke es überall mehr als auf dem Motorrad", erklärte der Salzburger zu dem damals erlittenen Bruch des Sprunggelenks und dem Knorpelschaden als Folge der Weiterfahrt auf den zweiten Platz. "Ich würde es wieder so machen."

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Dakar gilt nicht umsonst als größte Motorsport-Herausforderung