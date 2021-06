Walkner vor Schlussetappe in Kasachstan Zweiter: "Ich war am Limit"

Motorrad-Ass aus Kuchl hat bei WM-Rallye "extreme Gaudi".

Nach der vorletzten Etappe der WM-Rallye in Kasachstan liegt der Kuchler KTM-Werksfahrer Matthias Walkner mit 4:05 Minuten Rückstand auf Ross Branch (Yamaha) auf Platz zwei der Gesamtwertung. Auch die 308 gezeiteten Kilometer der vierten Etappe beendete der Kuchler am Samstag hinter dem US-Amerikaner Skyler Howes auf dem zweiten Platz. Am Sonntag eröffnet Tagessieger Howes, Walkner geht als Zweiter in die 267 Kilometer lange Wertungsprüfung.



Matthias Walkner hofft auf Podestplatz

"Nach dem heutigen Tag bin ich ziemlich müde. Es war wieder ein lässiger, aber sehr anspruchsvoller und fordernder Tag. Viele kaputte Sandpisten die man im Stehen fahren musste, Regen und ein hohes Tempo. Hier spielt die Fitness eine große Rolle. Ich habe versucht Skylers Spurt zu fahren und war wirklich an meinem persönlichen Limit", erklärte Walkner, der in den Sanddünen auf Howes aufholte. "Ich habe heute das ganze Rennen Vollgas gegeben, mehr wäre nicht drinnen gewesen. Die Ausgangssituation für Sonntag ist mittelprächtig. Ich starte als Zweiter und muss versuchen konzentriert zu bleiben, um Navigationsfehler zu vermeiden. Wenn sich ein Podium ausgeht, wäre ich natürlich sehr glücklich, aber viel wichtiger ist die Performance und das Gefühl am Motorrad. Ich hab eine extreme Gaudi beim Fahren, alles fühlt sich richtig gut an und das ist neben dem Resultat auch nicht ganz unwichtig."