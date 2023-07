Was macht Red Bull? Pérez crasht - Ricciardo schielt auf Cockpit

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Das breiteste Grinsen im Formel-1-Zirkus ist wieder zurück. Daniel Ricciardo feiert an diesem Wochenende beim Großen Preis von Ungarn in Budapest sein Comeback in der Königsklasse des Motorsports. Der 34-jährige Australier ersetzt im AlphaTauri-Cockpit den bei Red Bull in Ungnade gefallenen Nyck de Vries, der in den ersten zehn Rennen der Saison keinen einzigen WM-Punkt einfahren konnte. "Wie immer in der Red-Bull-Familie muss man auf einen Anruf vorbereitet sein, und als er kam, habe ich die Gelegenheit ergriffen", erklärt Ricciardo.

BILD: SN/IMAGO/MOTORSPORT IMAGES Daniel Ricciardo ist zurück. BILD: SN/IMAGO/ABACAPRESS Daniel Ricciardo ist zurück.

Ricciardo über Red Bull: "Es fühlt sich an, als würde ich hierhergehören" Für den Publikumsliebling schließt sich mit der Rückkehr zum Schwesterteam von Red Bull ein Kreis. Ricciardo fuhr bereits 2012 und 2013 zwei Jahre lang für den Rennstall aus Faenza, der damals noch Toro Rosso hieß. Von dort aus gelang ihm der Sprung zu Red Bull Racing, wo Ricciardo in fünf Jahren sieben Siege einfahren konnte. Nach jeweils zwei Jahren in Diensten von Renault und McLaren - wo er den Tiefpunkt seiner Karriere erlebte - kehrte der charismatische Australier zu Beginn dieser Saison als Testfahrer zu Red Bull zurück. "Ich habe den Großteil meiner Karriere und Jugend hier verbracht. Es fühlt sich an, als würde ich hierhergehören, wenn ich jetzt wieder regelmäßig mit Helmut Marko (Red-Bull-Motorsportberater, Anm.) spreche", erklärt Ricciardo, der in Zukunft von einem Red-Bull-Cockpit träumt.



Cockpit bei Red Bull ist ein Schleudersitz Ex-Teamkollege und Doppelweltmeister Max Verstappen würde wohl lieber Ricciardo als Sergio Pérez auf der anderen Seite der Garage sehen. Das Verhältnis des Verstappen-Clans zum 33-jährigen Mexikaner ist in den vergangenen Monaten stark abgekühlt. Noch halten die Red-Bull-Verantwortlichen rund um Teamchef Christian Horner und Konsulent Marko dem zweifachen Saisonsieger aber zumindest in der Öffentlichkeit die Treue. Es gebe keine Pläne, Pérez vor dem Ablauf seines Vertrags Ende 2024 zu ersetzen. Doch Pérez, der sich seit mehreren Rennen in der Krise befindet, weiß, dass das Red-Bull-Cockpit der Schleudersitz schlechthin in der Formel 1 ist. In der jüngeren Vergangenheit mussten das Daniil Kwjat, Pierre Gasly und Alexander Albon am eigenen Leib erfahren.

Verstappen über Ricciardo: "Ich wollte nie, dass er weggeht" Im Fahrerlager wird sogar gemunkelt, dass Pérez noch in diesem Jahr seinen Platz an Ricciardo verlieren könnte, falls der Australier im B-Team der Bullen zu alter Stärke zurückfinden sollte. "Ich wollte nie, dass er weggeht", sagt Verstappen über Ricciardo. Dass die Gerüchte um seine Person nicht spurlos an Pérez vorbeigehen, bewies das erste Training in Budapest am Freitag. Nach wenigen Minuten verlor der Mexikaner die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in die Streckenbegrenzung. Für Pérez war die Session damit vorbei, während Ricciardo sein Comeback feierte.